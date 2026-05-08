Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι εξίσου πολύτιμα με την ατομική βόμβα»

Ισότιμα με μια ατομική βόμβα εξίσωσε τα Στενά του Ορμούζ ένας σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μιλώντας σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρακτορείο Mehr την Παρασκευή 8 Μαΐου.

«Επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των Στενών του Ορμούζ. Συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. «Το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση, είναι μεγάλη ευκαιρία», σχολίασε, υποσχόμενος ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου» προσέθεσε.

Με την κατάσταση να παραμένει έκρυθμη και τη Ουάσιγκτον να περιμένει την τελική απάντηση της Τεχεράνης για το ειρηνευτικό σχέδιο που της έχει προταθεί, οι δυο πλευρές έχουν εξαπολύσει απειλές προειδοποιώντας για κλιμάκωση εάν δεν υπάρξει υποχώρηση.

Νωρίτερα το απόγευμα, το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο μια στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι πλέον επικρατεί «ηρεμία» στον Κόλπο, όμως «αν οι Αμερικανοί επιχειρούσαν να μπουν ξανά ή να προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα» να ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις.

Παρ' όλα αυτά, ο Μοχμπέρ αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα τροποποίησης του νομικού καθεστώτος των Στενών «με βάση το διεθνές δίκαιο» ή, αν χρειαστεί, «βασιζόμενοι στο δικό μας εθνικό δίκαιο».

«Τα Εμιράτα τιμωρήθηκαν»

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρα σύμμαχο των ΗΠΑ, απάντησε: «Τιμωρήθηκαν και θα τιμωρηθούν κι άλλο». «Δεν έπαψαν να διαλαλούν ότι η χώρα τους είναι ασφαλές καταφύγιο για επενδύσεις αλλά σήμερα παρακολουθούμε τη σημαντικότερη φυγή κεφαλαίων από αυτή τη χώρα», εκτίμησε.

Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ ενεργοποιήθηκε το πρωί, λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ