Νέες απειλές Τραμπ προς Ιράν: Εάν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της ηγεσίας του Ιράν στοχεύοντας να πιέσει την Τεχεράνη να συνάψει μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου .

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη 6 Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων «θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν».

Παράλληλα, ευχήθηκε ο πόλεμος να ολοκληρωθεί σύντομα ώστε τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν για όλους «συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν».

Ολόκληρο το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ

«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα έχει τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο Στενό του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Εάν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Axios: «Κοντά σε συμφωνία» εκτιμά ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μνημόνιο-συμφωνία μίας σελίδας, το οποίο θα βάλει τέλος στον πόλεμο και θα θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες δύο πηγές που έχουν ενημέρωση για τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Axios, η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από την Τεχεράνη πάνω σε κρίσιμα ζητήματα μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Αν και δεν έχει κλειδώσει τίποτα, πρόκειται όπως σημειώνουν για το πιο προχωρημένο σημείο στο οποίο έχουν φτάσει οι δύο πλευρές από την έναρξη της σύγκρουσης.

Τι προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας

Μεταξύ άλλων, το υπό διαμόρφωση πλαίσιο προβλέπει:

δέσμευση του Ιράν για πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου,

άρση των αμερικανικών κυρώσεων,

αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν «παγωμένα»,

χαλάρωση περιορισμών στις μετακινήσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, πολλές από τις πρόνοιες θα εξαρτώνται από την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε επανέναρξης των εχθροπραξιών είτε μιας παρατεταμένης «παγωμένης» κατάστασης χωρίς οριστική λύση.