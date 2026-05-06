Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Έχουν μια εβδομάδα για να απαντήσουν

Αυστηρό τελεσίγραφο στο Ιράν έστειλε την Τετάρτη 6 Μαΐου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη «έχει μια εβδομάδα για να απαντήσει» χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία εντός των επόμενων ημερών.

Σε δηλώσεις που έκανε στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα τονίζοντας ότι οι εξελίξεις μπορεί να «τρέξουν» πριν από το ταξίδι του στην Κίνα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Στην συνομιλία του με δημοσιογράφο επανέλαβε ότι βασικός όρος των ΗΠΑ είναι το Ιράν να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του ώστε να μεταφερθεί στην Αμερική. «Θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη θα πρέπει επίσης να δεσμευτεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε επίσης ότι θεωρεί εξαιρετικά απίθανο να αποστείλει ξανά στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για νέες διαβουλεύσεις. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες μπορούν να διεξαχθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η τελική συνάντηση για την υπογραφή μιας ενδεχόμενης συμφωνίας θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο και σε τοποθεσία που θα καθοριστεί.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σήμερα υψηλότερα από ό,τι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ενώ ανέφερε επίσης πως στο παρελθόν είχαν γίνει καλές συνομιλίες με το Ιράν, όμως την επόμενη ημέρα «ξέχασαν τι συνέβη», χαρακτηρίζοντάς τους περήφανους.

Υποστήριξε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι έχουν στην πλειονότητά τους καταστραφεί και πως έχει απομείνει περίπου το 18-19% του οπλοστασίου τους σε σχέση με πριν. Ωστόσο, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει συμφωνήσει σε αυτό.

Επιπρόσθετα, έκανε λόγο για πολύ καλές συζητήσεις με το Ιράν μέσα στο τελευταίο 24ωρο και τόνισε πως «επιθυμούν να παραμείνουν ζωντανοί όλοι οι Ιρανοί».

«Αν δεν απαντήσουν θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί»

Νωρίτερα μάλιστα, σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων «θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν».

Παράλληλα, ευχήθηκε ο πόλεμος να ολοκληρωθεί σύντομα ώστε τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν για όλους «συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν».

Ολόκληρο το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ

«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα έχει τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο Στενό του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Εάν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».