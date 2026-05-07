«Πολύ πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν» λέει ο Ντόναλντ Τραμπ - Πανηγυρίζουν οι αγορές

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί «πολύ πιθανή» μια συμφωνία με το Ιράν, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν απότομα και τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία να καταγράφουν ισχυρή άνοδο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι «είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες» και ότι είναι «πολύ πιθανό» να επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, διατήρησε τον τόνο πίεσης προς την Τεχεράνη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν δεν υπάρξει αποδοχή των αμερικανικών όρων, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτική δράση.

Από την ιρανική πλευρά, οι τόνοι παραμένουν πιο επιφυλακτικοί. Το Reuters μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου, αλλά κομβικά ζητήματα —όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ— παραμένουν ανοιχτά και χωρίς οριστική λύση. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την αισιοδοξία που καλλιέργησε ο Λευκός Οίκος, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία και οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν.

«Πάρτι» στη Wall Street

Οι αγορές, πάντως, επέλεξαν να δώσουν βάρος στο θετικό σενάριο. Το Brent υποχώρησε την Τετάρτη σχεδόν κατά 7%, πριν ανακτήσει μέρος των απωλειών του στις επόμενες συνεδριάσεις. Στην Ευρώπη, ο δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 2,2%, ενώ και στη Wall Street καταγράφηκε ευρεία άνοδος, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει τον κίνδυνο παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης και νέας πληθωριστικής πίεσης.

Το κλίμα αισιοδοξίας πέρασε και στην Ασία. Σύμφωνα με το Reuters, οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης, ακολουθώντας τη θετική αντίδραση των αμερικανικών αγορών μετά τις αναφορές ότι ΗΠΑ και Ιράν ίσως πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Παρά τη θετική αντίδραση των χρηματιστηρίων, η πραγματική εικόνα παραμένει εύθραυστη. Το Reuters σημειώνει ότι οι διακοπές στην προσφορά από τον Κόλπο συνεχίζουν να πιέζουν τα αποθέματα και ότι ακόμη κι αν υπάρξει πολιτική πρόοδος, η πλήρης ομαλοποίηση στις ροές πετρελαίου δεν θα είναι άμεση. Με άλλα λόγια, η αγορά αντέδρασε στην προοπτική της ειρήνης, όχι στην ύπαρξη οριστικής συμφωνίας.

Η ουσία είναι ότι ο Τραμπ πέτυχε να επηρεάσει άμεσα το οικονομικό κλίμα με μία μόνο δήλωση, όμως η ουσιαστική δοκιμασία βρίσκεται μπροστά: αν οι επαφές με την Τεχεράνη δεν καταλήξουν σύντομα σε σαφές αποτέλεσμα, η πρόσκαιρη αισιοδοξία μπορεί να μετατραπεί ξανά σε νευρικότητα, με το πετρέλαιο και τις αγορές να επιστρέφουν σε τροχιά έντονης μεταβλητότητας.