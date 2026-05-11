Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο που βγάζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο στο Ιράν

Καθώς τα νοικοκυριά ανά τον κόσμο μετράνε τα χρήματά τους για να καλύψουν τα κόστη – ειδικά σε βενζίνη και πετρέλαιο – που έχουν εκτοξευτεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν, κάποιες επιχειρήσεις μετράνε τα δισεκατομμύρια που έχουν βγάλει.

Οι βασικοί κλάδοι επιχειρήσεων που αποκομίζουν τεράστια κέρδη από την έκρηξη των τιμών και την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την πορεία του πολέμου είναι οι εξής:

1. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η μεγαλύτερη επίπτωση του πολέμου μέχρι ώρας είναι η αύξηση των τιμών ενέργειας. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ, πράγμα που σημαίνει ότι οι αποστολές αυτές έχουν σταματήσει.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι ευρωπαϊκοί πετρελαϊκοί κολοσσοί, όπως για παράδειγμα η BP, η οποία ανακοίνωσε υπερδιπλασιασμό κερδών στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η Shell επίσης ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών με κέρδη πρώτου τριμήνου στα 6,92 δισ. δολάρια, ενώ η TotalEnergies είδε τα κέρδη της να εκτοξεύονται κατά περίπου 30% στα 5,4 δισ. δολάρια. Από την άλλη, οι αμερικανικοί κολοσσοί, ExxonMobil και Chevron, κατέγραψαν πτώση κερδών εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

2. Μεγάλες τράπεζες

Σημαντική αύξηση κερδών παρουσίασαν και κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου εν μέσω του πολέμου στο Ιράν. Για παράδειγμα, το εμπορικό κομμάτι της JP Morgan κατέγραψε κέρδη – ρεκόρ ύψους 11,6 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ σημαντικά κέρδη ανακοίνωσαν και άλλες μεγάλες τράπεζες όπως η Bank of America, η Morgan Stanley, η Citigroup, η Goldman Sachs και η Wells Fargo. Συνολικά, τα κέρδη τους για το πρώτο τρίμηνο του 2026 άγγιξαν τα 47,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

3. Αμυντική βιομηχανία

Μεταξύ των πιο ωφελημένων από τον πόλεμο είναι η αμυντική βιομηχανία, η οποία φυσικά ευνοείται από κάθε πόλεμο. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο εξαιτίας της χρήσης των οπλικών συστημάτων, αλλά και επειδή πολλές χώρες συνειδητοποιούν τα κενά ασφάλειας ή κατά πόσο υστερούν αμυντικά σε σύγκριση με άλλες χώρες και προχωρούν σε αύξηση του εξοπλισμού τους.

Η BAE Systems, που κατασκευάζει μεταξύ άλλων και εξαρτήματα για τα F35, αναμένει μεγάλη αύξηση των πωλήσεων και των κερδών την επόμενη χρονιά. Ρεκόρ παραγγελιών έχουν επίσης ανακοινώσει τρεις από τις μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες στον κόσμο, όπως η Lockheed Martin, η Boeing και η Northrop Grumman.

4. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο του Ορμούζ έχει επίσης καταδείξει την ανάγκη μείωσης της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό βέβαια έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την πολιτική του Τραμπ που υποστηρίζει σθεναρά τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μεγάλες εταιρείες κατασκευής πάνελ για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννητριών έχουν αναφέρει σημαντική αύξηση των παραγγελιών και των κερδών τους το προηγούμενο διάστημα, ενώ ταυτόχρονα η αύξηση του πετρελαίου και της βενζίνης έχει δώσει σημαντική ώθηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.