Καύσιμα: Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη - «Αγριεύει η κατάσταση» λέει η Μαρία Ζάγκα στον FLASH

Η πίεση στις τιμές των καυσίμων κλιμακώνεται, με την αγορά να μπαίνει σε τροχιά νέων αυξήσεων, διαμορφώνοντας ένα ολοένα και πιο δύσκολο τοπίο για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι τα δύσκολα ίσως είναι ακόμη μπροστά. Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στον FLASH, περιγράφει μια κατάσταση που «αγριεύει» μέρα με τη μέρα, δίνοντας μια καθαρή εικόνα για το πού κινούνται οι τιμές και τι μπορεί να ακολουθήσει υπό την πίεση γεωπολιτικών εξελίξεων και περιορισμένων αποθεμάτων.

«Κάθε μέρα και πιο πάνω» - Πού βρίσκονται οι τιμές σήμερα

Η ανοδική πορεία δεν είναι θεωρητική. Aποτυπώνεται συνεχώς στις παραλαβές των πρατηρίων.

«Συνεχίζονται οι αυξήσεις. Σήμερα παρέλαβα με την τιμή τσιμπημένη προς τα πάνω 1,5 σεντ», αναφέρει χαρακτηριστικά η Μαρία Ζάγκα, περιγράφοντας την καθημερινή πίεση που δέχεται ο κλάδος.

Όπως εξηγεί, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ήδη περάσει σε επίπεδα που «καίνε» τους καταναλωτές: «Ο μέσος όρος της απλής αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ έως 2,09 πάνω κάτω».

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι ακόμη και πρατήρια που δεν εξαντλούν το περιθώριο κέρδους που υπάρχει λόγω του πλαφόν, δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές πιο χαμηλά: «Δεν μπορώ να βάλω τιμή κάτω από 2 ευρώ. Πουλάω 2,089, χωρίς να εξαντλήσω το περιθώριο κέρδους».

Τι να κάνετε αν δείτε τιμή κάτω από 2 ευρώ

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών προειδοποιεί ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια τιμή στο πρατήριο που είναι κάτω από τα 2 ευρώ, θα πρέπει να προβληματίσει τον οδηγό, αντί να τον «ανακουφίσει».

«Δεν θα έβαζα με τίποτα την αμόλυβδη κάτω από 2 ευρώ. Άλλος ίσως να την πουλάει 2,06, λόγω του ανταγωνισμού. Γι' αυτούς όμως που πουλούν κάτω από 2 ευρώ, ο κόσμος θα κρίνει», σημειώνει, για να προσθέσει με νόημα: «Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει τα μάτια της πάνω σε όλους αυτούς που παίζουν περίεργα παιχνίδια».

Η «ανάσα» του πετρελαίου - και τα όριά της

Μοναδικό «μαξιλάρι» αυτή τη στιγμή αποτελεί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ χάρη στην κρατική παρέμβαση, δίνοντας «ανάσα» στους επαγγελματίες.

«Το απλό πετρέλαιο κίνησης παραμένει κάτω από τα δύο ευρώ, με τη βοήθεια της κυβέρνησης και της οριζόντιας επιδότησης. Η τιμή που παίζει είναι στα 1,830-1,840», εξηγεί.

Ωστόσο, η ίδια σπεύδει να επισημάνει ότι αυτή η ισορροπία είναι εύθραυστη και εξαρτάται από τη συνέχιση των μέτρων: «Η οριζόντια επιδότηση θα συνεχιστεί και τον Μάιο και τον Ιούνιο κι αυτό είναι καλό, γιατί κρατάει το πετρέλαιο χαμηλά. Μακάρι να εφαρμοζόταν αυτό και στη βενζίνη».

Γεωπολιτική «θηλιά» και φόβος για εκτίναξη

Η εικόνα που περιγράφει η Μαρία Ζάγκα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό.

«Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα», τονίζει, εξηγώντας ότι η κατάσταση επιβαρύνεται από πολλαπλούς παράγοντες: «Παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ προχωρούν σε αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, το Ιράν μειώνει την παραγωγή γιατί δεν έχει αποθήκες».

Ακόμη και οι κινήσεις εξισορρόπησης δεν αρκούν: «Ο ΟΠΕΚ αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά τα αποθέματα μειώνονται».

Η πιο ανησυχητική της επισήμανση αφορά το επίπεδο των τιμών που πλέον θεωρείται πιθανό: «Δεν μας προβληματίζουν πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά τα 150-200 δολάρια που είναι ο κρυφός φόβος».

Από τα καύσιμα… στις πτήσεις και τον τουρισμό

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα πρατήρια και στα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων μας. Η κρίση αρχίζει να «αγγίζει» και άλλους τομείς.

«Ήδη υπάρχει έλλειψη κηροζίνης για τα αεροπλάνα», λέει, περιγράφοντας ένα ντόμινο επιπτώσεων: «Το πρώτο που θα κάνουν οι εταιρείες θα είναι να μειώσουν τις πτήσεις. Μετά ίσως ανεβάσουν και τις τιμές στα ναύλα».

Η συγκυρία είναι κρίσιμη: «Έρχεται η θερινή περίοδος, περιμένουμε τουρισμό και αυτό θα είναι πλήγμα, ενώ και οι Έλληνες θέλουμε να μετακινηθούμε».

Πλαφόν, όρια και πιθανές παρεμβάσεις

Η αγορά ήδη λειτουργεί υπό περιορισμούς, με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. «Έχουμε ήδη το πλαφόν, που δεν μας επιτρέπει να βγάλουμε κέρδος πάνω από 9,5 σεντς», σημειώνει.

Ωστόσο, δεν αποκλείει νέα μέτρα αν η κατάσταση επιδεινωθεί: «Αν συνεχιστεί η τόσο δύσκολη κατάσταση, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να βάλει πλαφόν και στα δύο διυλιστήρια, που τώρα δεν ισχύει, ίσως να βάλει κι άλλα μέτρα».

Το μήνυμα στους οδηγούς

Στο ερώτημα αν οι καταναλωτές πρέπει να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους προληπτικά, η απάντηση είναι σαφής: «Και τι θα κερδίσετε; Να βάλετε τη βενζίνη που χρειάζεστε».

Η ίδια περιγράφει και την αλλαγή στην καθημερινότητα των οδηγών: «Το αυτοκίνητο είναι το εργαλείο μας. Θα πάμε στη δουλειά μας, θα πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Το περιττό δεν κάνουμε, δεν θα πάμε μακριά. Δεν μπορούμε να κόψουμε και τα πάντα. Θα πάμε και τη βόλτα μας, αλλά αντί για Σούνιο, θα πάμε Γλυφάδα. Όμως θα πάμε, για να κρατήσουμε και τα νεύρα μας χαλαρά».

Το μήνυμα της αγοράς

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας αγοράς σε οριακή ισορροπία, με τις τιμές να κινούνται ανοδικά και τις διεθνείς εξελίξεις να καθορίζουν την επόμενη μέρα.

Για τους καταναλωτές, το μήνυμα είναι σαφές: προσαρμογή, περιορισμός και προσοχή. Για την πολιτεία, το στοίχημα παραμένει η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην αγορά και την κοινωνική αντοχή.

Όπως δείχνουν τα δεδομένα πάντως, η αποκλιμάκωση δεν είναι - τουλάχιστον προς το παρόν - το επικρατέστερο σενάριο.