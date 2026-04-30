Fuel Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για το τέλος των αιτήσεων - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τελευταίες ώρες για το Fuel Pass 2026, με την «αυλαία» της πλατφόρμας να πέφτει σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 23:59, σηματοδοτώντας τη λήξη της προθεσμίας για χιλιάδες δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, ωστόσο η διαδικασία απαιτεί προσοχή, καθώς βασική προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αίτηση.

Η οικονομική ενίσχυση, που στοχεύει στην ελάφρυνση του κόστους καυσίμων, κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, τύπου οχήματος και τόπου κατοικίας.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η κατηγορία του οχήματος, είτε πρόκειται για επιβατικό Ι.Χ., μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, με απαραίτητες προϋποθέσεις να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν εκκρεμότητες σε τέλη κυκλοφορίας.

Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη αν ο δικαιούχος κατοικεί σε ηπειρωτική ή νησιωτική περιοχή, ενώ σημαντική είναι και η επιλογή του τρόπου καταβολής της ενίσχυσης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν είτε την απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε τη χορήγηση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία προσφέρει ευελιξία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για καύσιμα αλλά και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η χρήση του voucher παραμένει ενεργή έως το τέλος Ιουλίου, δίνοντας ένα χρονικό περιθώριο αξιοποίησης της επιδότησης, σε μια περίοδο που το κόστος μετακίνησης εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά.