Fuel Pass: Προσοχή σε SMS απάτη - Κλέβουν στοιχεία και αδειάζουν λογαριασμούς

Συνεχή είναι το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά απάτης, με αγνώστους να στέλνουν μαζικά μηνύματα SMS που εμφανίζονται ψευδώς ως επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης για το μέτρο του Fuel Pass.

Οι επιτήδειοι καλούν τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο προκειμένου δήθεν να «ενεργοποιήσουν» την κάρτα, ώστε να λάβουν την κρατική οικονομική ενίσχυση. Μάλιστα, αναφέρουν ότι η μη άμεση ενέργεια θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.



Ο σύνδεσμος, ωστόσο, δεν οδηγεί σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα αλλά σε κακόβουλη σελίδα που επιχειρεί να αποσπάσει προσωπικά δεδομένα, όπως τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.



Δείτε το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι: