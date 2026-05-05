Youth Pass 2026: Ποιοι παίρνουν το voucher των 150 ευρώ και πώς κάνετε αίτηση

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για το Youth Pass 2026, ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 και 19 ετών.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της νεολαίας και η ενθάρρυνση συμμετοχής σε δραστηριότητες πολιτισμού και τουρισμού.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Η ενίσχυση χορηγείται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά, κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, ενώ η καταβολή γίνεται αυτόματα και για το επόμενο έτος χωρίς νέα αίτηση.

Πότε γίνονται οι αιτήσεις και οι πληρωμές

Η πλατφόρμα του προγράμματος άνοιξε την 1η Απριλίου 2026 και θα παραμείνει ενεργή έως τις 15 Μαΐου 2026.

Οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Μαΐου 2026.

Το Youth Pass παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι με ισχύ δύο ετών.

Συνολικά, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν έως 300 ευρώ σε διάστημα δύο ετών.

Πού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε

Το ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί σε πλήθος δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, όπως: