Voucher διακοπών έως 300 ευρώ για Χίο και Κύθηρα - Από σήμερα οι αιτήσεις

Ανοίγει σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Chios Kythira Pass 2026», με τη διαδικασία να παραμένει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στη Χίο και τα Κύθηρα, περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές το 2025, καθώς και στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και της εγχώριας τουριστικής κίνησης.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας των υπουργείων: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Το «Chios Kythira Pass 2026» αφορά δύο προορισμούς:

Δήμο Χίου

Δήμο Κυθήρων

και δύο χρονικές φάσεις:

Μάιος – Ιούνιος 2026

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026

Οι δικαιούχοι θα λάβουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις.

Συνολικά θα εκδοθούν 6.600 κάρτες:

για τη Χίο: κάρτες των 300 ευρώ

για τα Κύθηρα: κάρτες των 250 ευρώ

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν μέσω κλήρωσης, μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, ωστόσο οι αιτούντες πρέπει να:

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

μην έχουν κύρια κατοικία στη Χίο ή τα Κύθηρα

μην συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο

Η αίτηση γίνεται:

ψηφιακά μέσω vouchers.gov.gr

ή μέσω 1.027 ΚΕΠ σε όλη τη χώρα

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet, επιβεβαιώνουν στοιχεία επικοινωνίας και επιλέγουν προορισμό και φάση συμμετοχής.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ αξιοποιεί το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ.