Chios Kythira Pass 2026: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα - Δείτε αν κερδίσατε voucher

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Chios Kythira Pass 2026, το οποίο στηρίζει τον εγχώριο τουρισμό σε Χίο και Κύθηρα, περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές. Το πρόγραμμα υλοποιείται με άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών, με 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για τη Χίο και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για τα Κύθηρα. Η δράση αφορά δύο φάσεις, την πρώτη από Μάιο έως Ιούνιο 2026 και τη δεύτερη από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2026.

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους καθώς και τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΦΜ τους εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων.

Εναλλακτικά, μπορούν να επαληθεύσουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τελικών δικαιούχων με σύνδεση στην εφαρμογή και έλεγχο της κατάστασης της αίτησής τους. Οι αιτήσεις των τελικών δικαιούχων που προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης βρίσκονται σε κατάσταση «Κληρωθείσα».



Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το Chios Kythira Pass 2026;

Το Chios Kythira Pass 2026 είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού και την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της νήσου Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου του 2025 και του νησιού των Κυθήρων, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025 αντίστοιχα.

Ποιοι είναι δικαιούχοι της δράσης;

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.



Οι δικαιούχοι προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης από τον φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων και τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.



Ποιος θεωρείται «ωφελούμενος» του δικαιούχου;



«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου θεωρούνται:



α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024 και



β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.



Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.



Επισημαίνεται ότι εκδίδεται μία και μόνο κάρτα για όλη την ωφελούμενη μονάδα, δηλαδή τον δικαιούχο και τους ωφελούμενούς του.