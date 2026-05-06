Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα την Παρασκευή - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

Προσωρινά κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού την Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 18:00, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η αναστολή υποβολής νέων αιτήσεων γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Μετά την ώρα αυτή, η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά στις 29 Μαΐου 2026, στις 08:00, για νέες αιτήσεις αλλά και τροποποιήσεις ήδη υποβληθέντων στοιχείων.

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού απαιτείται η οριστική υποβολή και έγκριση της αίτησης.

Αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρούνται υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

