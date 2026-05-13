Χιλιάδες εγκρίσεις για το Επίδομα Παιδιού 2026 – Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, με εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους να έχουν ήδη περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης.



Όπως γνωστοποίησε ο Οργανισμός, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το έτος 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 538.644 αιτήσεις.



Από αυτές, οι 477.211 εγκρίθηκαν αυτόματα από το σύστημα, ενώ 58.223 απορρίφθηκαν λόγω μη πλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων. Παράλληλα, 3.210 αιτήσεις παραμένουν υπό περαιτέρω έλεγχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους.



Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 822.649, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη συμμετοχή των οικογενειών στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.



Ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει ότι η επεξεργασία των αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα συνεχίζεται κανονικά, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου στις 29 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 για νέες αιτήσεις αλλά και για τροποποιήσεις ήδη υποβληθεισών.



Παράλληλα, υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, ώστε να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού. Αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη από το σύστημα.

