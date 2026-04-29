Στη τελική ευθεία το ηλεκτρονικό φακέλωμα των επιδομάτων - Μπλόκο σε απάτες και διπλοπληρωμές

Ανεβάζει ταχύτητες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων όπου θα συγκεντρωθούν αναλυτικά στοιχεία για όλα τα κοινωνικά επιδόματα και τους δικαιούχους, με στόχο να υπάρχει πλήρης εικόνα για το είδος και το ύψος των ενισχύσεων, τα κριτήρια, τον φορέα και το χρονοδιάγραμμα καταβολής τους καθώς και για τον αριθμό, την ταυτότητα και την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση των ωφελούμενων.

Με τη νέα ενιαία βάση δεδομένων όπου θα καταγράφονται τα επιδόματα παιδιού και στέγασης, θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας κ.ά. και το ψηφιακό προφίλ παροχών του κάθε δικαιούχου, οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να διενεργούν εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων και να εντοπίζουν περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν επιδόματα αν και δεν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ή λαμβάνουν παράνομα παροχές από διαφορετικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται πως θα διορθωθούν αδικίες και θα ενισχυθούν περαιτέρω κατηγορίες οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Η αποστολή της Ειδικής Ομάδας Εργασίας

Το έργο θα «τρέξει» Ειδική Ομάδα Εργασίας με επικεφαλής τη γενική γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Παυλίνα Καρασιώτου και με ορίζοντα λειτουργίας τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 η οποία θα αναλάβει:



- Την υποστήριξη στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης σχετικά με κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα που προκύπτουν από την πιλοτική λειτουργία του μητρώου, ιδίως σε ζητήματα που απαιτείται συντονισμός με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή τους συμμετέχοντες Φορείς στο πιλοτικό πρόγραμμα.



- Την υποστήριξη στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης σχετικά με κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα που θα προκύψουν μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας του μητρώου, ιδίως της προετοιμασίας τυχόν απαιτούμενων κανονιστικών ή διοικητικών παρεμβάσεων, βάσει των συμπερασμάτων της πιλοτικής λειτουργίας και των αναγκών της πλήρους ανάπτυξης του Μητρώου.



- Την υποστήριξη στην κατάρτιση της Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, η οποία υποβάλλεται στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας του Μητρώου, με παροχή συγκεντρωτικών ποσοτικών στοιχείων, ανάλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση, εξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων για τυχόν αναγκαίες θεσμικές, τεχνικές ή επιχειρησιακές προσαρμογές και υποβολή προτάσεων για τα επόμενα στάδια και ενέργειες ενόψει της καθολικής εφαρμογής του Μητρώου.



- Τη διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Μητρώου, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για την ενσωμάτωση νέων κατηγοριών παροχών ή ενισχύσεων, την αναβάθμιση λειτουργιών και την προσαρμογή διαδικασιών των εμπλεκόμενων φορέων.



- Τη συνεργασία με υπουργεία, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και λοιπούς εμπλεκόμενους, για την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση και λειτουργία του Μητρώου.