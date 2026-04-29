Το παρασκήνιο του σοβαρού επεισοδίου στον ΕΦΚΑ: Η πολυετής διαμάχη για σύνταξη που δεν εγκρίθηκε

Σε μια μακρά και αδιέξοδη διαδρομή διεκδίκησης σύνταξης φαίνεται να αποδίδεται η ακραία ενέργεια του 89χρονου, ο οποίος άνοιξε πυρ σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και σε δικαστικό χώρο, τραυματίζοντας συνολικά έξι άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο υπερήλικας επιδίωκε για περισσότερο από μία δεκαετία την απονομή διαδοχικής σύνταξης, συνδυάζοντας χρόνο ασφάλισης από το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ. Το ποσό που προσδοκούσε εκτιμάται ότι θα κυμαινόταν κοντά στα επίπεδα της κατώτατης σύνταξης, δηλαδή περίπου 400 έως 420 ευρώ.

Δέκα χρόνια προσπαθειών χωρίς αποτέλεσμα

Όπως προκύπτει από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ο 89χρονος λάμβανε ήδη προνομιακή σύνταξη ΟΓΑ ύψους περίπου 360 ευρώ. Η συγκεκριμένη παροχή, που θεσμοθετήθηκε για ευάλωτες ομάδες, δεν συνδέεται απαραίτητα με πλήρη ασφαλιστικό χρόνο, αλλά μπορεί να συνδυαστεί με εισφορές ώστε να προκύψει υψηλότερη σύνταξη.

Ο ίδιος επιχείρησε να αξιοποιήσει ένσημα από παλαιότερη εργασία στην Ελλάδα, προκειμένου να μετατρέψει την παροχή αυτή σε πλήρη σύνταξη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα, ο ασφαλιστικός του χρόνος ήταν εξαιρετικά περιορισμένος και δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση.

Η αίτησή του απορρίφθηκε το 2017, ενώ ακολούθησαν διαδοχικές προσφυγές – πρώτα σε διοικητικό επίπεδο και στη συνέχεια στα δικαστήρια – χωρίς να υπάρξει διαφορετική κατάληξη. Παρά τους ισχυρισμούς του ότι του έλειπαν περίπου 400 ένσημα, ο ΕΦΚΑ εκτιμά ότι η απόσταση από τα απαιτούμενα όρια ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Το ζήτημα των συντάξεων εξωτερικού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο 89χρονος είχε εργαστεί και στο εξωτερικό, λαμβάνοντας – σύμφωνα με δικές του δηλώσεις – σύνταξη από τη Γερμανία, αλλά και σημαντικά υψηλότερη παροχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, σε τέτοιες περιπτώσεις ενεργοποιείται η διαδικασία των διεθνών συντάξεων, μέσω της οποίας συνυπολογίζεται ο ασφαλιστικός χρόνος σε διαφορετικές χώρες. Η Ελλάδα διαθέτει σχετικές συμφωνίες τόσο με τη Γερμανία όσο και με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σύνθετη και χρονοβόρα, καθώς απαιτεί συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ασφαλιστικών φορέων. Οι καθυστερήσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και τη δεκαετία, ενώ σήμερα εκκρεμούν πάνω από 15.000 αιτήσεις διεθνών συντάξεων.

Στην περίπτωση του 89χρονου, φαίνεται πως δεν ακολουθήθηκε αυτή η διαδρομή. Αντίθετα, επιδίωξε την απονομή «αυτόνομης» σύνταξης από τον ελληνικό φορέα, χωρίς όμως να διαθέτει τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο.

Και αυτή η πολυετής ταλαιπωρία, με τις συνεχείς απορρίψεις φαίνεται πως συνέβαλαν στη συσσώρευση έντονης αγανάκτησης, η οποία τελικά εκδηλώθηκε με βίαιο τρόπο.