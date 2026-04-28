Οι μελετημένες κινήσεις, τα κενά ασφαλείας και ο ρόλος της τύχης στη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο

Οι περίπου 6 ώρες που μεσολάβησαν από τις 10.31 το πρωί της Τρίτης (28/4) έως λίγο μετά τις 16.30 το απόγευμα που έγινε γνωστό ότι ο 89χρονος συνελήφθη σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, έχοντας πάνω του ένα 38άρι περίστροφο κι ένα εισιτήριο για να ταξιδέψει με το πλοίο της γραμμής στην Ιταλία, ήταν ώρες αγωνίες για τα στελέχη της ΕΛΑΣ.

Αυτό καθώς οι δυσκολίες στον εντοπισμό του υπερήλικα αποδείχτηκαν αρκετές για μία σειρά από λόγους: 1) δεν χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο, επομένως δεν μπορούσε να γίνει επισύνδεση για να εντοπιστεί το στίγμα του. 2) οι μετακινήσεις του γίνονταν αποκλειστικά και μόνο με ταξί, τα οποία πλήρωνε με μετρητά. 3) δεν κινήθηκε σε κανένα από τα γνωστά στην ΕΛΑΣ σημεία π.χ. σπίτια φίλων και συγγενών, στο νεκροταφείο του Μαρκόπουλου που είναι θαμμένη η αδερφή του ή ακόμη και το χωριό του στην Πύλο της Μεσσηνίας. 4) η κόρη του διαμένει μόνιμα στις ΗΠΑ και μετά τον θάνατο της μητέρας της προ 5 ετών δεν είχε καμία επαφή με τον 89χρονο.

Παράλληλα, η ευκαιρία για άμεση σύλληψη του -μετά τους πυροβολισμούς εντός του γραφείου 23 στο Πρωτοδικείο Αθηνών- πήγε... περίπατο με αποτέλεσμα να εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο της πανεπιστημιακής αστυνομίας που είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη του χώρου. Μάλιστα, όπως επεσήμαναν πηγές με γνώσεις της υπόθεσης, «όταν ένας υπερήλικας διανύει περίπου 160 μ. πεζόδρομου και κανένας δεν μπορεί να τον σταματήσει ενώ έχει σημάνει συναγερμός, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα». Κενό ασφαλείας εντοπίζεται και στην πλαϊνή είσοδο της οδού Λουκάρεως, καθώς η απουσία μηχανήματος X-RAY είχε ως αποτέλεσμα ο 89χρονος να περάσει ανενόχλητος με την καραμπίνα και το 38άσρι περίστροφο που όπως διαπιστώθηκε αργότερα είχε πάνω του.

Πάντα ένα βήμα μπροστά

Πηγές της ΕΛΑΣ σημειώνουν στον FLASH ότι «μετά τα δύο σήματα για πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Πετραλώνων και στο Πρωτοδικείο Αθηνών κινηθήκαμε άμεσα και με βάση το πρωτόκολλο αποκλείσαμε κάθε πιθανό σημείο διαφυγής στην Αττική». Ωστόσο, ο υπερήλικας αποδείχτηκε πως ήταν ένα βήμα πιο μπροστά χρησιμοποιώντας ταξί και να φεύγει άμεσα για την Πάτρα -μία κατεύθυνση που κανείς δεν περίμενε καθώς δεν τον συνέδεε τίποτα με την αχαϊκή πρωτεύουσα. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι για τη σύλληψη του χρειάστηκε και μία δόση τύχης, καθώς η ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου που κατέλυσε και περίμενε στο λόμπι μήπως βρεθεί κάποιο διαθέσιμο δωμάτιο τον αναγνώρισε και κάλεσε το «100».

Ο 89χρονος αποδείχτηκε πανούργος και για ακόμη έναν λόγο: κατάφερε μόνος του να μετασκευάσει την παλιά και με αποξεσμένο σειριακό αριθμό καραμπίνα, χρησιμοποιώντας μάλιστα πιστολοειδή λαβή (σ.σ. απαγορεύεται από τον νόμο στην Ελλάδα) για τη μικρύνει το μήκος της. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, το όπλο δεν είχε μειωτήρα φυσιγγίων με αποτέλεσμα να πυροβολήσει συνολικά 5 φορές -δύο στον ΕΦΚΑ και τρεις στο Πρωτοδικείο. Όταν δε παράτησε το πρώτο όπλο, είχε μαζί του δεύτερο -το 38άρι περίστροφο- γεμάτο σφαίρες κι αυτό.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 89χρονο να φεύγει με την καραμπίνα στα χέρια μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού pic.twitter.com/qbYuFgG5uh — Flash.gr (@flashgrofficial) April 28, 2026

Η διαμάχη για τη σύνταξη των 50-200 ευρώ

Τέλος, σε ότι αφορά τη διαμάχη του με το ελληνικό δημόσιο για τη σύνταξη που επέμενε να ζητά παρά τις συνεχείς αρνητικές απαντήσεις από το ΙΚΑ αρχικά, μετέπειτα από τον ΕΦΚΑ και τέλος από το διοικητικό δικαστήριο, ξεκίνησε το 2007 και κορυφώθηκε το 2018. Ο ίδιος λάμβανε δύο άλλες συντάξεις από το εξωτερικό: μία από τις ΗΠΑ περίπου 2.600 δολαρίων το μήνα και μία πολύ μικρότερη από τη Γερμανία, ενώ από την Ελλάδα η επιδίωξη του ήταν μία τρίτη σύνταξη μεταξύ 50 και 200 ευρώ, κάτι που του έγινε εμμονή και τον οδήγησε στο... φαρ ουέστ της Τρίτης.

Ο υπερήλικας μετά τη σύλληψη του στην Πάτρα οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ όπου θα κρατηθεί το βράδυ και την Τετάρτη (29/4) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες. Την προανάκριση και τον σχηματισμό της δικογραφίας σε βάρος του ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.