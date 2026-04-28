«Είμαι λυσσασμένος, θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω»: Η επιστολή του 89χρονου

Σοκ προκαλεί η επιστολή που άφησε πίσω του ο 89χρονος που συνελήφθη στην Πάτρα μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο ηλικιωμένος είχε αφήσει πίσω του επιστολές, μέσα στις οποίες περιέγραφε τη ζωή του στο εξωτερικό, τα προβλήματά του με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και την οργή που, όπως ο ίδιος υποστήριζε, τον οδήγησε στην «έκρηξη».

Μέσα στην επιστολή, ο 89χρονος περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπισε όταν επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες που εργάστηκε στο εξωτερικό και κατέθεσε αίτηση για σύνταξη στο τότε ΙΚΑ.

Ο ηλικιωμένος περιγράφει ότι έλαβε γρήγορα σύνταξη από τις αμερικανικές και γερμανικές αρχές, αλλά κατηγορεί το ελληνικό ΙΚΑ για «πλαστογραφία» και «σαμποτάζ», υποστηρίζοντας ότι του αρνήθηκαν τη σύνταξη και απέστειλαν έγγραφο στη Γερμανία που τον ζημίωσε.

Μάλιστα, αναφέρει ότι τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο» που ζήτησε σύνταξη από την Ελλάδα και στο υστερόγραφο υπογραμμίζει ότι «οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου».

Καταλήγοντας, τονίζει: ​«Εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί».

Ολόκληρη η επιστολή του 89χρονου

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.



Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

​Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε "γενίτσαρο" που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ: ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου.

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»