H στιγμή που περνούν χειροπέδες στον 89χρονο: Ήθελε να επιτεθεί και στο Ευρωκοινοβούλιο

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, καθώς εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης 28/4 σε ξενοδοχείο κοντά στον σταθμό των ΚΤΕΛ στην Πάτρα.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε δωμάτιο του ξενοδοχείου «ΑΔΩΝΙΣ», έχοντας στην κατοχή του γεμάτο περίστροφο 38 χιλιοστών.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε ύστερα από περίπου έξι ώρες εκτεταμένων ερευνών, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε οργανώσει το σχέδιο διαφυγής του.

Φωτογραφίες και βίντεο καταγράφουν τη στιγμή που οι Αρχές περνούν χειροπέδες στον 89χρονο «πιστολέρο»:

πηγή: Tempo24

Ήθελε να επιτεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Όπως προκύπτει, μετά τους πυροβολισμούς στην Αθήνα διέφυγε με ταξί, ενώ φέρεται να είχε στόχο να φύγει ακτοπλοϊκώς για την Ιταλία και από εκεί να μεταβεί στη Γαλλία. Σε σημειώματα που άφησε πίσω του, φέρεται να ανέφερε ακόμη και πρόθεση επίθεσης στο Στρασβούργο, και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο 89χρονος, που εμφανίζεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας, διέμενε προσωρινά στο σπίτι της ανιψιάς του στα Πατήσια, απ’ όπου το πρωί πήρε ταξί με κατεύθυνση τον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα αυτά συνέβησαν για 470 ένσημα που δεν του είχε αναγνωρίσει ο ΕΦΚΑ.

Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές είχαν πραγματοποιήσει έρευνες τόσο στο σπίτι της ανιψιάς του στα Πατήσια όσο και στην κατοικία του στην Καλαμάτα, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του. Παράλληλα, είχαν ελέγξει αστικά λεωφορεία, δρομολόγια των ΚΤΕΛ και άλλα μέσα μεταφοράς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εταιρείες.

Ο συλληφθείς έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια Πατρών, όπου και κρατείται.