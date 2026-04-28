Ελένη Αντωνίου: Διαιτητής της Super League συνέλαβε τον 89χρονο καταζητούμενο «πιστολέρο»

Η υπόθεση που είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες και αφορά έναν 89χρονο ο οποίος άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, φαίνεται να διαλευκάνθηκε με την βοήθεια της διεθνούς διαιτητή Ελένης Αντωνίου.

Ο ηλικιωμένος άνδρας που πυροβόλησε σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας ήταν καταζητούμενος και βρέθηκε μερικές ώρες αργότερα στην Πάτρα σε ένα ξενοδοχείο κοντά στα ΚΤΕΛ της πόλης, οπού και τον συνέλαβαν άμεσα.

Μάλιστα η επιχείρηση ήταν άκρως επικίνδυνη καθώς ο 89χρονος είχε στην κατοχή του το περίστροφο με το οποίο τραυμάτισε τον κόσμο στην Αθήνα. Στην σύλληψη συμμετείχε και η διεθνής διαιτητής Ελένη Αντωνίου, η οποία ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας και εργάζεται ως αστυνομικός στην Πάτρα.

Μάλιστα η διαιτητής που πρόσφατα είχε διευθύνει την αναμέτρηση του Super Cup της Super League 2, ανάμεσα στην Καλαμάτας με τον Ηρακλή, έχει οριστεί στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας, ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα Πατρών την Τετάρτη (29/4).