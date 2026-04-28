Συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Πάτρας ο 89χρονος - Είχε επάνω του περίστροφο γεμάτο με σφαίρες

Σε ξενοδοχείο της Πάτρας εντοπίστηκε ο 89χρονος που νωρίτερα άνοιξε πυρ μέσα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και αργότερα στα δικαστήρια τους οδού Λουκάρεως τραυματίζοντας τελικά πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 89χρονος είχε επάνω του ένα 38άρι περίστροφο γεμάτο με σφαίρες.

Με ταξί στην Πάτρα

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος, που έσπειρε νωρίτερα σήμερα τον τρόμο σε δύο δημόσιες υπηρεσίες της Αθήνας, έφτασε στην Πάτρα με ταξί και μάλιστα πλήρωσε 200 ευρώ για τη διαδρομή.

Φαίνεται ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει με καράβι για την Ιταλία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάλληλος της ρεσεψιόν του ξενοδοχείου που διέμεινε, τον αναγνώρισε και κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία, που με άμεση κινητοποίηση τον εντόπισε και του πέρασε χειροπέδες.

Άνδρες της ΟΠΚΕ στο σπίτι του

Ο συναγερμός στην ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 89χρονου ήταν μεγάλος. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες του FLASH από την επιχείρηση που ετοίμαζε η αστυνομία στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια.

Το διαμέρισμα που διέμενε ο 89χρονος (φωτο: Flash.gr/Μιχάλης Λεγάκης)

Άνδρες της ΟΠΚΕ είχαν «περικυκλώσει» την πολυκατοικία που διέμενε και εφόσον δεν προέκυπτε η εξέλιξη με την σύλληψή του στην Πάτρα, θα έκαναν «έφοδο» με παρουσία εισαγγελέα.