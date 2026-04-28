«Πρόβα επίθεσης» από τον 89χρονο: Είχε πει σε ταξιτζή «δε μου δίνουν σύνταξη, θα δεις τι θα κάνω»

«20 χρόνια παλεύω να βγάλω σύνταξη και δε μου τη δίνουν. Θα την πάρω όμως, αύριο να δεις τι θα κάνω. Θα με δεις σε όλα τα κανάλια». Αυτό φέρεται να είπε, σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης σε οδηγό ταξί, την προηγούμενη ημέρα των πυροβολισμών σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Ο υπερήλικας είχε πάρει ταξί από την Πλατεία Βικτωρίας με κατεύθυνση την οδό Λουκάρεως. Στο ταξί βρισκόταν και μία γυναίκα με το παιδί της. Ο οδηγός ενημέρωσε το κέντρο της εταιρείας ραδιοταξί για τα όσα ειπώθηκαν και σήμερα αναγνώρισε στην φωτογραφία του δράστη, που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ, τον ίδιο που χθες είχε πάρει πελάτη.

Ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του FLASH, Μιχάλη Λεγάκη, αποκαλύπτει, παράλληλα, ότι ο 89χρονος είχε κάποια ένσημα από τον Καναδά, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί και γι' αυτό δεν έχει πάρει ακόμα σύνταξη ενώ μαρτυρίες από τη γειτονιά του λένε ότι έφυγε σήμερα το πρωί κρατώντας μια βαλίτσα.

Η νοσηλεία στο ψυχιατρείο

Την ίδια ώρα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο ένοπλος στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρική δομή, κατόπιν εισαγγελικής εντολής που εκτελέστηκε από την Ελληνική Αστυνομία. Μάλιστα, κατά τον χρόνο που βρισκόταν σε εξέλιξη το συμβάν στο Εφετείο, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άτομο που δήλωσε συγγενικό πρόσωπο του δράστη, γνωστοποιώντας τα στοιχεία του, καθώς και ότι είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Εξάλλου, όσον αφορά τα ίδια τα περιστατικά, οι Αρχές αναφέρουν ότι και στις δύο περιπτώσεις ενημερώθηκαν όταν ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από τα σημεία. Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η προτεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων ήταν η διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των εργαζομένων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.