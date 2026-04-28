Αυτός είναι ο ρακοσυλλέκτης που πυροβόλησε 5 άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - Δείτε το όπλο του δράστη

Στο φως έρχεται το προφίλ του 89χρονου άνδρα, ο οποίος άνοιξε πυρ με καραμπίνα εναντίον πολιτών πρώτα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και ύστερα στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους, το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε αρχικά στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριαδών 4 στον Κεραμεικό -πλησίον της Πειραιώς- κρατώντας καραμπίνα και άνοιξε πυρ, με έναν υπάλληλο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια, ο 89χρονος πήρε ταξί και μετέβη στην οδό Λουκάρεως, όπου άνοιξε πυρ με το ίδιο όπλο εναντίον υπαλλήλων στο Εφετείο Αθηνών, τραυματίζοντας 4 γυναίκες γραμματείς στο ισόγειο του κτηρίου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Το κυνηγετικό όπλο το άφησε ο ίδιος ο δράστης στο χώρο του Εφετείου, ενώ η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Δείτε σε φωτογραφίες το όπλο του δράστη

