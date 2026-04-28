Διεθνές ενδιαφέρον για τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο - Πώς μεταδόθηκε η είδηση

Τον γύρο του κόσμου έκανε το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα γραφεία του ΕΦΚΑ και του Εφετείου το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου με τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία παγκοσμίως να μεταδίδουν την είδηση.

Οι περισσότερες ιστοσελίδες όπως το CNN, το Skynews, το Associated Press έχουν βάλει την είδηση με τίτλο «89χρονος ένοπλος ανοίγει πυρ σε δυο τοποθεσίες στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας και τραυματίζει πέντε άτομα» στην πρώτη τους σελίδα με την κάλυψη να είναι συνεχής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 89χρονος ο οποίος αρχικά μετέβη στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό πυροβόλησε και τραυμάτισε τουλάχιστον έναν υπάλληλο με καραμπίνα και στη συνέχεια μετέβη στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως, με ταξί, όπου άνοιξε πυρ και τραυμάτισε άλλες τέσσερις εργαζόμενες γυναίκες.

Άμεσα δόθηκε εντολή ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, με εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα εντάθηκαν οι έλεγχοι και η επιτήρηση σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό κ.λπ).

Εντοπίστηκε το όπλο, άφαντος ο δράστης

Στον χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όπλο που εγκατέλειψε ο δράστης, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν καραμπίνα. Ο δράστης φέρεται και από αυτό το σημείο να απομακρύνθηκε πεζός.

Μέχρι στιγμής, ο ηλικιωμένος άνδρας παραμένει ασύλληπτος ενώ το όπλο του βρέθηκε πάνω σε ένα φωτοτυπικό όπου το ακούμπησε μετά τη δεύτερη επίθεση. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην περιοχή με σκοπό τον άμεσο σντοπισμό και τη σύλληψή του

Οι πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», με την κατάστασή τους, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, να μην εμπνέει ανησυχία.