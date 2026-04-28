Ρακοσυλλέκτης εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού - Τραυματίας υπάλληλος από τα πυρά

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία για περιστατικό στον ΕΦΚΑ επί της οδού Κειριαδών 4 στον Κεραμεικό. Ένας άνδρας εισέβαλε με καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί. Στη συνέχεια διέφυγε και αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, πρόκειται για 89χρονο ρακοσυλλέκτη ενώ από τα πυρά τραυματίστηκε ένας υπάλληλος. Μάλιστα, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, χρησιμοποίησαν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία στο πόδι του.

