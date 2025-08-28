Στιγμές τρόμου στην Πάτρα: Ένοπλος εισέβαλε σε φαρμακείο και απαίτησε φάρμακα χωρίς συνταγή

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σε φαρμακείο στο κέντρο της Πάτρας, όταν ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε απροειδοποίητα στον χώρο, απαιτώντας επιτακτικά τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων χωρίς την απαραίτητη ιατρική συνταγή

Το απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε φαρμακείο επί της οδού Ακρωτηρίου. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση και να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα συνέβησαν περίπου στις 2 το μεσημέρι όταν ο δράστης εισέβαλε στο φαρμακείο απαιτώντας σκευάσματα χωρίς ιατρική συνταγή.

Η φαρμακοποιός, υπό καθεστώς πίεσης και φόβου, υπέκυψε στις απειλές του και του παρέδωσε τα σκευάσματα, και στη συνέχεια ειδοποίησε τις Αρχές.

Ύστερα από συντονισμένες έρευνες, ο δράστης εντοπίστηκε στην οικία του και συνελήφθη. Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικές δυνάμεις κατέσχεσαν τόσο το όπλο που χρησιμοποιήθηκε όσο και τα φάρμακα που είχαν αφαιρεθεί.