Αγρίνιο: Άνδρας εισέβαλε στο δημαρχείο, επιτέθηκε στον δήμαρχο και δάγκωσε υπάλληλο

Στο Δημαρχείο Αγρινίου εισέβαλε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου ένας άνδρας, ο οποίος σε έξαλλη κατάσταση επιτέθηκε στον δήμαρχο απειλώντας τον, ενώ δάγκωσε και έναν υπάλληλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο άνδρας κατάφερε να μπει στο γραφείο του Δημάρχου, Γιώργου Παπαναστασίου, αφού προηγουμένως χτυπούσε με δύναμη τις πόρτες των γραφείων των υπαλλήλων στον ίδιο όροφο. Ο Δήμαρχος και οι υπάλληλοι προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν και να τον ηρεμήσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Ένας υπάλληλος δέχθηκε δάγκωμα, ενώ άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρασχεθεί φροντίδα στους τραυματισμένους.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης, ενώ παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την εκρηκτική συμπεριφορά του άνδρα.