Σε αργία για 30 ημέρες ο δήμαρχος Πάργας, Νίκος Ζαχαριάς

Σε καθεστώς αργίας για 30 ημέρες τίθεται, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμαρχος Πάργας, Νίκος Ζαχαριάς.



Η υπόθεση αφορά μελέτη που είχε ανατεθεί σε ιδιώτη για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου η οποία – μελέτη – τελικά δεν παρελήφθη.



Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από πλευράς του αναδόχου ασκήθηκε αγωγή τόσο κατά του Δημάρχου όσο και κατά της επιτροπής παραλαβής, ενώ εκκρεμεί και το ποινικό μέρος της υπόθεσης.



Ο κ. Ζαχαριάς έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.



Ο ίδιος σε δήλωση του αναφέρει:



«Με αφορμή τη διοικητική απόφαση που εκδόθηκε και τη θεσμική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω με υπευθυνότητα και απόλυτη διαφάνεια.



Η υπόθεση αφορά ζητήματα καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, τα οποία συνδέονται με δύο υπηρεσιακές αναθέσεις μικρού οικονομικού αντικειμένου, ύψους 900€ και 3.500€ αντίστοιχα.



Επισημαίνω με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία κατηγορία περί προσωπικού οφέλους ούτε οποιαδήποτε ζημία εις βάρος του Δήμου.



Για τον λόγο αυτό έχω ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αναμένοντας με απόλυτο σεβασμό προς τους θεσμούς και εμπιστοσύνη την κρίση της Ελληνικής Δικαιοσύνης.



Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μας ότι η λειτουργία του Δήμου μας συνεχίζεται κανονικά και απρόσκοπτα.



Η διοίκηση, οι υπηρεσίες και τα έργα προχωρούν με συνέπεια, σταθερότητα και προσήλωση, με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας και την πρόοδο του τόπου μας.



Παραμένω σταθερά προσηλωμένος στη διαφάνεια, στη θεσμική λειτουργία και στην υπεύθυνη διοίκηση. Είμαι βέβαιος ότι η θεσμική διαδικασία θα αποσαφηνίσει πλήρως την πραγματική διάσταση της υπόθεσης».