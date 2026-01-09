Ποιος Δήμος της Αττικής καταργεί τα δημοτικά τέλη και γιατί

Στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου κοινωνικού προγράμματος για την στήριξη της οικογένειας και την ανακούφιση των νοικοκυριών, Δήμος της Αττικής προχωρά σε μια «γενναία» απόφαση: απαλλάσσει από δημοτικά τέλη (για το 2026) όλους τους νέους γονείς! Παράλληλα, μια οικογένεια με νεογέννητο παιδί, θα συνεχίζει στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της πόλης, μετά την απορρόφηση του συνόλου σχεδόν των παιδιών και με δωρεάν τροφεία.

Συγκεκριμένα, πλήρη απαλλαγή με ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα εξασφάλισε ο Δήμος Ηλιούπολης με απόφαση της Δημοτικής Αρχής για νέους γονείς που είναι δημότες και αποκτούν ή έχουν 1 ή και παραπάνω παιδιά μέχρι 3 ετών σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 632/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους και με την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επακολούθησε.

Η υλοποίηση των παραπάνω απαλλαγών θα πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στο δήμο και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Για όλες τις κατηγορίες η απαλλαγή των δημοτικών τελών στους δημότες της Ηλιούπολης θα γίνει μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και για όσο διάστημα ισχύουν οι προϋποθέσεις ένταξης στις παραπάνω κατηγορίες.

Πώς γίνεται η αίτηση

Με την κατάθεση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, όσο πιο σύντομα πραγματοποιηθεί η κατάθεση της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου στην αρχή του οικονομικού έτους , τόσο νωρίτερα θα πραγματοποιείται και η απαλλαγή από τα τέλη στην αρχή του έτους.

1. Για όσους από τους απαλλασσόμενους εκλείπουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη, οφείλουν άμεσα να το δηλώνουν στον Δήμο (Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας –Γραφείο ΤΑΠ). Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι οι προϋποθέσεις απαλλαγής έχουν εκλείψει και δεν έχει δηλωθεί, θα χρεώνεται ο υπόλογος με τα Δημοτικά Τέλη για το διάστημα που απώλεσε το δικαίωμα απαλλαγής και θα του επιβάλλεται και πρόστιμο 20% επί του αναλογισθέντος ποσού των δημοτικών τελών.

2. Υποχρεώνονται επίσης οι δικαιούχοι του ΚΕΑ να προσέρχονται κάθε έξι μήνες από την λήψη της απόφασης του επιδόματος και να δηλώνουν την απόφαση έγκρισης του επιδόματος ή τις τυχόν αλλαγές στοιχείων της διεύθυνσης διαμονής τους.

Μπορείτε να αναζητήσετε την αίτηση για απαλλαγή δημοτικών τελών για νέους γονείς στο συγκεκριμένο link.



O δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος με σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση νέων οικογενειών μέσω της ελάφρυνσης των νοικοκυριών τους, είχε εξαγγείλει το σημαντικό μέτρο αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας για δημότες Ηλιούπολης με εισοδηματικά κριτήρια που γίνονται νέοι γονείς από τα μέσα Οκτωβρίου 2025. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Εξασφαλίζουμε την πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών για οικογένειες με νεογέννητο παιδί για 3 χρόνια για το μέλλον των παιδιών μας, αντιμετωπίζοντας την υπογεννητικότητα που μαστίζει την κοινωνία μας και με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζουμε μία κοινωνική πολιτική που ανακουφίζει την Ηλιουπολίτικη οικογένεια προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τη δύσκολη καθημερινότητα».

