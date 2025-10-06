Η Πελοπόννησος που γερνά – Διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις

Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα βαθαίνει, με την Πελοπόννησο να καταγράφει για ακόμη μία χρονιά δραματική μείωση γεννήσεων και διπλάσιους θανάτους σε σχέση με τις γεννήσεις.

Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024 σκιαγραφούν ένα ζοφερό μέλλον για την περιοχή, καθώς η υπογεννητικότητα συνεχίζει να εντείνεται, επηρεάζοντας την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει μια από τις πιο ανησυχητικές εικόνες πανελλαδικά. Οι γεννήσεις περιορίστηκαν στις 3.324 (πτώση 3,9%), ενώ οι θάνατοι έφτασαν τους 7.613 (πτώση 3,4%), παραμένοντας όμως υπέρδιπλάσιοι.

