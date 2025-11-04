ΤΕΕ Πελοποννήσου: Όχι στη μετατροπή του σιδηροδρόμου σε ποδηλατόδρομο

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου, ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα υπέρ της διατήρησης και επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στη μετατροπή της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας σε ποδηλατόδρομο ή πεζόδρομο.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, ο σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου «δεν είναι μια εγκαταλελειμμένη γραμμή, αλλά υποδομή εθνικής σημασίας που αξίζει διατήρηση και αξιοποίηση».

Διαβάστε περισσότερα για το ΤΕΕ Πελοποννήσου, που υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική υποδομή αποτελεί τμήμα της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, η οποία εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T), ενώ έχει ήδη προταθεί να χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO