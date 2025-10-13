Πελοπόννησος: Τουριστική «έκρηξη» με άνοδο 27,8% στις αφίξεις – Αύξηση +9,8% στον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2025, οι αφίξεις εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας σημείωσαν αύξηση +9,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ζήτηση για απευθείας πρόσβαση στην Πελοπόννησο, μέσω τακτικών πτήσεων, από στρατηγικές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ολλανδία.

Παράλληλα, θετικά είναι τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει ισχυρές ποσοστιαίες αυξήσεις στους βασικούς δείκτες τουριστικής απόδοσης των κυριότερων αγορών του εξωτερικού.

