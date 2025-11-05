Η Πελοπόννησος ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για το 2026

Μια νέα διεθνής διάκριση για την Πελοπόννησο, καθώς το κορυφαίο ταξιδιωτικό μέσο Condé Nast Traveller συμπεριέλαβε την Περιφέρεια στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για το 2026.

Η αναφορά υπογραμμίζει την αυθεντικότητα, το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό τοπίο και τη δυναμική της Πελοποννήσου να εξελίσσεται σε πρότυπο βιώσιμης και θεματικής τουριστικής ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα Peloponnese Trails, ένα εμβληματικό έργο που φέρνει στο προσκήνιο την ενδοχώρα και τα ορεινά τοπία, διευρύνοντας την τουριστική ταυτότητα της Περιφέρειας με επίκεντρο τη φύση, την αυθεντική εμπειρία και την ισόρροπη ανάπτυξη.