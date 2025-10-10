Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης στη διώρυγα του Αναβάλλου στη Δαλαμανάρα

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης στο τμήμα της διώρυγας του Αναβάλλου που είχε καταρρεύσει στις 26 Σεπτεμβρίου στην περιοχή «Κουτσογιάννια», της Τοπικής Κοινότητας Δαλαμανάρας – Νέας Κίου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας, αντέδρασε άμεσα και συντονισμένα, προχωρώντας σε γρήγορες ενέργειες για την αποκατάσταση της σοβαρής ζημιάς που είχε προκαλέσει ανησυχία στους αγρότες και κατοίκους της περιοχής.

την κατάρρευση του τμήματος στην περιοχή «Κουτσογιάννια» της Δαλαμανάρας Άργους