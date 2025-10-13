Νέος Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ναυπλίου ο Κώστας Καράπαυλος

Σε ένα δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρισμένο πολιτικό περιβάλλον, με φόντο τις πρόσφατες ανεξαρτητοποιήσεις και την εσωτερική κρίση στην παράταξη του δημάρχου Δημήτρη Ορφανού, οι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Ναυπλιέων κλήθηκαν να εκλέξουν νέο πρόεδρο.

Η συνεδρίαση, που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και χαρακτηρίστηκε ως «ώρα αποφάσεων» για την πλειοψηφία, διεξήχθη υπό την προεδρία της Ντίνας Καραγιάννη, καθώς, μετά την παραίτηση του Ευάγγελου Λαμπρόπουλου, η ίδια ανέλαβε να συντονίσει τη διαδικασία.

