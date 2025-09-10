Πελοπόννησος: Αγανάκτηση μικρών επιχειρήσεων – «Η Κυβέρνηση μας εγκαταλείπει»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον εμπορικό κόσμο η στάση της κυβέρνησης απέναντι στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν πάνω από το 90% της απασχόλησης στην Ελλάδα και θεωρούνται η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της, κάνοντας λόγο για «εμμονική αδιαφορία» της πολιτείας απέναντι στα δίκαια αιτήματα του κλάδου.

