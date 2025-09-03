Πελοπόννησος: Άνοδος στις νέες επιχειρήσεις αλλά πίεση σε βασικούς κλάδους

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε τα νεότερα στοιχεία για τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων και τις πτωχεύσεις κατά το Β΄ τρίμηνο του 2025, αποτυπώνοντας την πορεία της επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Η κατηγορία της Κεντρικής Ελλάδας, όπου υπάγεται και η Πελοπόννησος, κατέγραψε 8.248 νέες εγγραφές επιχειρήσεων. Ο τομέας με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα ήταν η Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία, με 2.142 νέες επιχειρήσεις, αριθμός που αποτυπώνει την ισχυρή παρουσία του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Β τρίμηνο 2025.