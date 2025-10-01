Η οικοδομή ξαναζεί στην Πελοπόννησο
Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα της Πελοποννήσου τον Ιούνιο 2025, με ρυθμούς που ξεπερνούν κατά πολύ τον εθνικό μέσο όρο.
Η οικοδομή ξαναζεί στην Πελοπόννησο. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούνιο 2025 δείχνουν ότι η περιοχή κατέγραψε θεαματική άνοδο σε άδειες, επιφάνεια και όγκο κατασκευών, ξεπερνώντας όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας.
Την ώρα που σε εθνικό επίπεδο η αγορά δείχνει μεικτά σημάδια, η Πελοπόννησος αναδεικνύεται σε επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος, με ρυθμούς που θυμίζουν άλλες εποχές.
Διαβάστε περισσότερα για την οικοδομή στην Πελοπόννησο και τις συγκρίσεις με άλλες περιοχές