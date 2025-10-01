Η οικοδομή ξαναζεί στην Πελοπόννησο. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούνιο 2025 δείχνουν ότι η περιοχή κατέγραψε θεαματική άνοδο σε άδειες, επιφάνεια και όγκο κατασκευών, ξεπερνώντας όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας.

Την ώρα που σε εθνικό επίπεδο η αγορά δείχνει μεικτά σημάδια, η Πελοπόννησος αναδεικνύεται σε επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος, με ρυθμούς που θυμίζουν άλλες εποχές.

Διαβάστε περισσότερα για την οικοδομή στην Πελοπόννησο και τις συγκρίσεις με άλλες περιοχές