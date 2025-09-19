Peloponnese Trails: Η Πελοπόννησος στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Οικονομίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατακτά νέα κορυφή στον ευρωπαϊκό χάρτη της κοινωνικής οικονομίας: το εμβληματικό έργο «Peloponnese Trails» απέσπασε Τιμητική Διάκριση στα European Social Economy Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας στην πράσινη ανάπτυξη και την κοινωνική καινοτομία.

Η διάκριση, στην κατηγορία Local Governments Quality Social Economy Action Plans, ανακοινώθηκε κατά την τελετή απονομής στη Murcia της Ισπανίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κοινωνικής Οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα για το «Peloponnese Trails» ως πρότυπο πολιτικής κοινωνικής οικονομίας, καθώς ήδη δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, δίνοντας έμφαση στη νεολαία, τις γυναίκες και τις ευάλωτες ομάδες