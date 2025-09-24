Πράσινο φως για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Σημαντικές αποφάσεις για έργα που αφορούν την υγεία, την αντιπλημμυρική θωράκιση, την καθημερινότητα και τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ελήφθησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η έγκριση της δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, έργο προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

