Ελλάδα Πελοπόννησος Local News

Δημήτρης Πτωχός: «Χρειαζόμαστε Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Υδάτων στην Πελοπόννησο»

Ο περιφερειάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Αδαμόπουλος μίλησαν για τα έργα ύδρευσης και άρδευσης – Στο επίκεντρο ο Ανάβαλος

Caption
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την ανάγκη δημιουργίας ενός Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου  υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, κατά την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής.«Δεν μπορεί να συνεχιστεί ο κατακερματισμός.

Από τον δεύτερο μήνα του 2024 λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ενιαίο φορέα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πτωχός, επισημαίνοντας ότι έχουν ενεργοποιηθεί ανενεργά έργα και δρομολογούνται νέες παρεμβάσεις. 

Διαβάστε περισσότερα για τον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Υδάτων, που σχεδιάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πελοπόννησος Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader