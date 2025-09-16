Δημήτρης Πτωχός: «Χρειαζόμαστε Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Υδάτων στην Πελοπόννησο»

Την ανάγκη δημιουργίας ενός Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, κατά την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής.«Δεν μπορεί να συνεχιστεί ο κατακερματισμός.

Από τον δεύτερο μήνα του 2024 λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ενιαίο φορέα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πτωχός, επισημαίνοντας ότι έχουν ενεργοποιηθεί ανενεργά έργα και δρομολογούνται νέες παρεμβάσεις.

