Υπόμνημα για το νερό στην Αργολίδα – Τι έγινε στη συνάντηση με Πτωχό

Πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, χθες, 3 Σεπτεμβρίου, συνάντηση της Επιτροπής για το Νερό με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό, παρουσία των περιφερειακών συμβούλων Αργολίδας που πρόσκεινται στην Περιφερειακή Αρχή.

Η συνάντηση προέκυψε ύστερα από αίτημα για σύσκεψη που είχε αποστείλει η Επιτροπή πριν περίπου δυόμιση μήνες, με στόχο έναν εποικοδομητικό διάλογο και ενημέρωση για τα σοβαρά ζητήματα άρδευσης που αντιμετωπίζει η περιοχή.

