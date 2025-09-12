Αργολίδα: Σύμβαση 800.000 ευρώ για τη συντήρηση του «Δρόμου Αρχαιοτήτων»

Μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αργολίδα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης, υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση τμημάτων της υπ’ αριθμ. 19Α Επαρχιακής Οδού – Γ’ Φάση (Δρόμος Αρχαιοτήτων)», συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΑ.

Η παρέμβαση αφορά έναν οδικό άξονα αυξημένης κυκλοφορίας, που εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες.



Διαβάστε περισσότερα για την συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών στο οδόστρωμα και τις εργασίες που θα γίνουν