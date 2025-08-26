Σχολεία χωρίς μαθητές – Λουκέτο σε 7 σχολεία της Αργολίδας

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Δημήτρη Οικονομόπουλου, ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας επτά σχολικών μονάδων στην Αργολίδα για το σχολικό έτος 2025-2026, καθώς δεν συμπληρώθηκε ο ελάχιστος αριθμός μαθητών.

Η απόφαση αφορά έξι Nηπιαγωγεία και ένα Δημοτικό Σχολείο, τα οποία δεν κατέγραψαν νέες εγγραφές ή παρουσίασαν μηδενικό μαθητικό δυναμικό.

Διαβάστε περισσότερα για τα σχολεία που αναστέλλουν τη λειτουργία τους στην Αργολίδα.