Σχολεία χωρίς μαθητές – Λουκέτο σε 7 σχολεία της Αργολίδας
Αναστολή λειτουργίας σε 6 Νηπιαγωγεία και 1 Δημοτικό Σχολείο λόγω έλλειψης μαθητών.
Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Δημήτρη Οικονομόπουλου, ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας επτά σχολικών μονάδων στην Αργολίδα για το σχολικό έτος 2025-2026, καθώς δεν συμπληρώθηκε ο ελάχιστος αριθμός μαθητών.
Η απόφαση αφορά έξι Nηπιαγωγεία και ένα Δημοτικό Σχολείο, τα οποία δεν κατέγραψαν νέες εγγραφές ή παρουσίασαν μηδενικό μαθητικό δυναμικό.
