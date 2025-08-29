Σπείρα διαρρηκτών «χτυπούσε» σπίτια σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία και αλλού

Μια επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση, που είχε βάλει στο στόχαστρο κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Πελοπόννησο (Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία), εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, τα μέλη της συμμορίας είχαν συγκροτήσει δομημένη ομάδα με διαρκή δράση και συγκεκριμένους ρόλους, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025.

Στόχος τους ήταν η διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και η αποκόμιση σημαντικών χρηματικών ποσών από τη ρευστοποίηση της λείας.

