«Γεύσεις & Όψεις 2025» στο Πορτοχέλι: Ένας θεσμός που αναδεικνύει την Αργολίδα

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 η 12η Εκθεσιακή Δραστηριότητα «Γεύσεις & Όψεις 2025» στο Λιμάνι του Πορτοχελίου.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Αργολίδας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου και τον Δήμο Ερμιονίδας, προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες και 32 εκθέτες.

