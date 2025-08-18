Εγκαίνια για το 12ο Φεστιβάλ Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων «Γεύσεις και Όψεις» στο Πορτοχέλι

Το Επιμελητήριο Αργολίδας εγκαινιάζει το 12ο Φεστιβάλ Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων «Γεύσεις και Όψεις» που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 και ώρα 19:30, στο Λιμάνι του Πορτοχελίου.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο του λιμανιού, να γνωρίσουν αλλά και να γευτούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα κάθε απόγευμα από τις 18:00 έως τις 24:00 για πέντε μέρες και πιο συγκεκριμένα από την Τετάρτη 20 Αυγούστου έως και την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025.

Διαβάστε περισσότερα για την εκθεσιακή δραστηριότητα «Γεύσεις & Όψεις 2025», που πλαισιώνεται από παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις, γευσιγνωσίες και πολλές επιμέρους γευστικές γαστρονομικές δοκιμές.