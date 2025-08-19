Έρχεται η γιορτή πατάτας στα Δίδυμα Αργολίδας

Ο Δήμος Ερμιονίδας σας προσκαλεί σε μία από τις πιο αυθεντικές και γευστικές γιορτές του καλοκαιριού.

Η Γιορτή Πατάτας στα Δίδυμα επιστρέφει την Κυριακή 24 Αυγούστου, μετά από δύο χρόνια απουσίας, για να ενώσει και πάλι κατοίκους και επισκέπτες γύρω από το παραδοσιακό προϊόν του χωριού.

Διαβάστε περισσότερα για την γιορτή, με παραδοσιακή μουσική, κέφι, χορό και φυσικά άφθονες γεύσεις με βάση την πατάτα.