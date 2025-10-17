Πτωχός και Δένδιας ενώνουν δυνάμεις: Σχολή Drones στην Τρίπολη

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, η συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείου.

Η ατζέντα περιλάμβανε πρωτοβουλίες που συνδέουν την ασφάλεια με την τεχνολογία και την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και των υποδομών της Πελοποννήσου. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η ίδρυση και λειτουργία στην Τρίπολη της Σχολής Αυτονόμως Κινουμένων Οχημάτων (drones) και συστημάτων αντι-drones, που εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου «Ατζέντα 2030».

