Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου υπέρ της διατήρησης και επαναλειτουργίας του μετρικού σιδηροδρόμου

Μήνυμα υπέρ της διατήρησης και επαναλειτουργίας του μετρικού σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου (Μέγαρα – Καλαμάτα) έστειλε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, μετά από μια μακρά και έντονη συζήτηση για την τύχη της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής.

Κατά πλειοψηφία, εγκρίθηκε η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής, που προβλέπει την κατάργηση των διαγωνισμών του ΤΕΕ και κάθε άλλης διαδικασίας που σχετίζεται με την πιθανή μετατροπή της γραμμής σε ποδηλατόδρομο.

Διαβάστε περισσότερα για την απόφαση, στην οποία υπογραμμίζεται ότι η διατήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου είναι απαραίτητη και πως πρέπει να εξεταστεί η άμεση επαναλειτουργία του τρένου.