Τι ξέρουν οι Ολλανδοί για την Καλαμάτα

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε στο Greek Tourism Workshop που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στη Χάγη, στο ξενοδοχείο Van der Valk Den Haag – Nootdorp, στο πλαίσιο της στοχευμένης στρατηγικής εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής της πόλης.

Η παρουσία του Δήμου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενισχύοντας την κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη του προορισμού σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος.

